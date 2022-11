Agenten zetten taser in bij aanhouding van agressieve Bredanaar (18)

BREDA - De politie hield in de nacht van donderdag op vrijdag rond 04:10 uur twee 18-jarige mannen aan in het centrum van Breda. Het tweetal gedroeg zich tijdens hun aanhouding agressief. Ze scholden de politiemensen uit en één van hen sloeg zelfs een agent. Beiden zitten vast en de agent heeft aangifte gedaan.

Agenten werden vrijdag 4 november rond 04:00 uur door een persoon aangesproken. Hij vertelde dat er een telefoon was gestolen. De agenten stapten vervolgens op een groep mannen af welke volgens de melder in het bezit zouden zijn van de telefoon.

Bij het aanspreken van de groep werd een aantal van hen recalcitrant richting de politie. De mannen schelden en luisteren niet naar de bevelen van de agenten. Omdat een man de agenten herhaaldelijk beledigt en uitscheldt, wordt hij aangehouden. Ook tijdens zijn aanhouding werkt hij tegen. Wanneer de agenten de man onder controle proberen te krijgen, slaat een andere man uit de groep een van de agenten tegen het hoofd en rent weg.

De zojuist geslagen agent zette de achtervolging in en riep dat de man moest blijven staan. Hier gaf hij geen gehoor aan. Hij werd daarom door de politieagent getaserd. Hierdoor stopte de man en werd ook hij aangehouden. Beide mannen zitten vast. De politieagent heeft aangifte van mishandeling gedaan.

Geweld

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers of andere hulpverleners onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een driemaal zo hoge straf geëist.