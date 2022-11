Taxicontrole: Ruim helft chauffeurs heeft papieren niet op orde

BREDA - De politie heeft afgelopen vrijdagnacht een taxicontrole gehouden aan de Rat Verleghstraat in Breda. Er werden vijftien voertuigen gecontroleerd waarvan ruim de helft in overtreding was, zo geeft een woordvoerder van de politie aan.

Op vrijdagnacht vond een politiecontrole plaats aan de Rat Verleghstraat, van 23.30 uur tot 01.00 uur controleerde de politie taxichauffeurs op hun papieren en op het gebruik van drank en drugs. Bij de controle waren ook BOA’s aanwezig, die controleerden of de chauffeurs in bezit waren van het juiste keurmerk dat nodig is voor ritten in de gemeente Breda. Er zijn in totaal vijftien taxi’s gecontroleerd waarvan ruim de helft niet alles op orde had.

“Afhankelijk van de bekeuring mochten taxi’s verder met hun werkzaamheden of ze mochten verder rijden maar geen mensen meer vervoeren”, zegt een woordvoerder van de politie. De chauffeurs werden ook gecontroleerd op drank- en drugsgebruik, geen van de chauffeurs testte hierop positief.