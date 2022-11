Meerdere bestuurders betrapt met illegaal vuurwerk

BREDA - De Bredase politie ziet afgelopen weken een stijging van het aantal meldingen van vuurwerkoverlast. Daarom hebben agenten afgelopen week tientallen auto’s gecontroleerd op het vervoeren van illegaal vuurwerk. Meerdere bestuurders werden daarbij betrapt en het vuurwerk werd in beslag genomen.

Het knalt de afgelopen weken al regelmatig in Breda. De Bredase politie heeft daarom meerdere voertuigcontroles uitgevoerd met betrekking tot vuurwerk in de omgeving van Baarle-Nassau. Dat is voor veel Bredanaars een populaire plek om illegaal vuurwerk te kopen.

“Wij hebben tientallen voertuigen gecontroleerd. Dit doen wij zowel in opvallende- als onopvallende politieauto’s. Wij hebben meerdere bestuurders betrapt op het vervoeren van vuurwerk. Dit vuurwerk is in beslag genomen en zal worden vernietigd”, laat de politie weten.

Je mag in het buitenland alleen vuurwerk kopen dat voldoet aan de eisen van de Nederlandse regelgeving. Door het ingestelde tijdelijke gehele vuurwerkverbod mag je per 15 december 2021 geen vuurwerk vanuit het buitenland naar Nederland vervoeren. Als je dus vuurwerk koopt in Duitsland of België en vervoert naar Nederland ben je strafbaar. Wie gepakt wordt met illegaal vuurwerk kan hoge geldboetes en zelfs een gevangenisstraf riskeren, waarschuwt de politie.