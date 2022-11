30 miljoen sigaretten aangetroffen in loods op Hazeldonk

BREDA - De FIOD is in samenwerking met de Engelse en Belgische douane een strafrechtelijk onderzoek gestart naar grootschalige smokkel van sigaretten. Op 3 november heeft de FIOD twee loodsen en hotelkamers in Breda doorzocht. In een loods op Hazeldonk werden 30 miljoen sigaretten gevonden.

In een loods op het industrieterrein Hazeldonk in Breda werden 30 miljoen sigaretten gevonden. Drie mannen (25, 37 en 58) uit Breda en Den Haag en twee mannen (35 en 42) uit België zijn daarbij aangehouden voor verhoor. Zij zijn inmiddels weer in vrijheid gesteld, maar blijven verdachten. In België werden in de haven van Antwerpen ook 30 miljoen sigaretten in beslaggenomen.

Het is nog niet bekend voor welk land de sigaretten waren bestemd. Als deze op de Nederlandse markt terecht zouden zijn gekomen, was een bedrag van 14,6 miljoen euro aan accijnzen ontdoken. Alle sigaretten zijn inmiddels afgevoerd en vernietigd.

Het onderzoek staat onder leiding van het Functioneel Parket.