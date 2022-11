Casino aan Visserstraat overvallen: medewerkster stopt onder dwang geld in roze koffertje

BREDA - Het casino aan de Visserstraat is zaterdagnacht overvallen. Een onbekende man dwong een medewerkster een groot geldbedrag in een roze koffertje te stoppen. Daarna sloeg hij op de vlucht. De politie is op zoek naar getuigen.

Zaterdagnacht omstreeks 04.00 uur, was één van de medewerksters van het casino bezig met het afsluiten van de zaak. Wanneer ze naar haar auto loopt, die geparkeerd staat in de garage aan de Middellaan, wordt zij door een onbekende man in haar auto gedwongen. De man stapt zelf ook in. Hij dreigt een familielid van de vrouw met fors geweld iets aan te doen.