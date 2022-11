Auto crasht en vliegt in brand na politieachtervolging in Breda

BREDA - Een auto is in de nacht van donderdag op vrijdag na een politieachtervolging gecrasht en in brand gevlogen. Dat gebeurde op de Rithsestraat.

Op vrijdag 11 november 2022 om 00.20 uur surveilleert een agent in een onopvallende politieauto in Breda. Op de Ginnekenmarkt ziet hij een auto staan uit de hogere middenklasse. Deze opvallende auto herkent hij. Hij weet dat daar regelmatig een man in rijdt waarvan zijn rijbewijs is ingevorderd. Ook zit de bestuurder regelmatig dronken achter het stuur. De agent besluit even af te wachten om te kijken wie er als bestuurder in de auto stapt. Korte tijd later ziet hij dat de auto wegrijdt. Hij sluit direct aan en geeft de bestuurder een stopteken. Ook doet hij zijn blauwe lichten aan.

In plaats van te stoppen geeft de bestuurder gas en gaat er met hoge snelheid vandoor. Een achtervolging is begonnen. Het gaat met zeer hoge snelheden door de stad. De politieauto kan het maar net bijhouden. De agent ziet dat onderweg een passagier uit de auto stapt en dat de auto er weer met hoge snelheid vandoor gaat voordat hij er bij is.

Brand

Op de Rithsestraat gaat het mis. In die straat zit een bocht. De verdachte gaat deze bocht met een te hoge snelheid in waardoor hij eerst tegen een hek en daarna tegen een boom aan rijdt. De agent moet een noodstop maken en komt naast de auto tegen een berg zand tot stilstand. De verdachte blijkt inderdaad de man te zijn die de agent verwacht had. Hij is versuft en wordt uit de auto gehaald en aangehouden. Op dat moment vliegt de auto in brand. De brandweer wordt opgeroepen maar kan niet meer voorkomen dat de luxe auto geheel uitbrandt. De politieauto loopt door de brand ook schade op.

De bestuurder, een 23-jarige man uit Etten-Leur, wordt aangehouden nadat hij is nagekeken door personeel van een ambulance.

Proces-verbaal

De man wordt verdacht van meerdere strafbare feiten waaronder het rijden met een ingevorderd rijbewijs, het negeren van een stopteken, gevaarlijk weggedrag en het rijden onder invloed. Hij weigert ook nog mee te werken aan een ademanalyse in verband met het drankgebruik. Het hele incident is door de bodycam van de agent opgenomen en zal als bewijs bij het dossier gevoegd worden. De verdachte is na verhoor later in de nacht weer heengezonden.