Trein botst op auto met aanhanger bij spoorovergang Prinsenbeek

PRINSENBEEK - Een auto met aanhanger is vrijdagochtend op de spoorwegovergang aan de Spoorstraat en Moskesweg in Prinsenbeek aangereden door een trein. De bestuurder kon op tijd uitstappen.

Een auto met aanhanger is vrijdagochtend vast komen te staan op de spoorovergang bij de Spoorstraat en Moskesweg in Prinsenbeek. De bestuurder nam zijn bocht te kort en bleef daardoor met zijn aanhanger hangen achter het wachtbord. Op dat moment kwam de trein er in de verte al aan.

De bestuurder kon op tijd uit zijn auto stappen. De trein botste hard op de auto, en de spoorovergang liep bij het ongeval veel schade op.

Er zullen voorlopig geen treinen rijden op het traject. Volgens de NS duurt dat minimaal 12.30 uur.