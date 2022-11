De politie waarschuwt: “Lege loodsen trekken criminelen aan”.

BREDA - De politie en de gemeente Breda wil bewoners er op attent maken dat drugslabs voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen en dat zij verdachte situaties altijd moeten melden.

De politie geeft aan dat lege loodsen criminelen aantrekken, zij gebruiken een loods bijvoorbeeld om een drugslab op te zetten. “Dit soort laboratoria kunnen voor zeer gevaarlijke situaties zorgen, zeker wanneer het lab in een woonwijk is gevestigd. Doordat criminelen een drugslab vaak snel en slordig opzetten is de kans dat er iets mis gaat groot. Denk bijvoorbeeld aan ontploffingen. Daarnaast kan gevaarlijk afval worden achtergelaten. Dit kan schade veroorzaken aan het milieu, maar het is ook gevaarlijk voor spelende kinderen en huisdieren.”

Daarom is het belangrijk dat burgers verdachte situaties direct melden. Dit kan via de website van Meld Misdaad Anoniem of via het telefoonnummer 0800 - 7000. Op die manier kunnen burgers een melding doen en blijven hun gegevens geheim.