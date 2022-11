Dronken automobilist zorgt voor vernielingen in Prinsenbeek

PRINSENBEEK - Een 52-jarige automobilist heeft op vrijdagavond een spoor van vernieling achtergelaten in Prinsenbeek. De man leek onder invloed van alcohol en mogelijk andere middelen.

Rond 19.30 uur kwam de eerste melding binnen bij de politie. Een bewoner van een woning aan de Meester Bierensweg belt de politie met de mededeling dat een automobilist tegen een bloembak voor zijn huis is aangereden en daarna is doorgereden. Even later volgt een tweede melding van een inwoner van dezelfde straat. Een automobilist is tegen zijn hek aangereden, de auto en de bestuurder zijn nog ter plaatse.

Agenten gaan op de melding af en treffen een 52-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De man spreekt slecht Nederlands en is zwaar onder invloed van alcohol en mogelijk andere middelen. Een voorlopige ademtest op straat mislukt. De man wordt aangehouden en naar het bureau gebracht. Ook daar lukt het niet om een ademanalyse van hem af te nemen. Daarom neemt een arts bloed van hem af voor onderzoek. Er wordt geprobeerd met een tolk een verklaring van de man af te nemen maar dat mislukt. De man is vastgezet en het onderzoek zal de volgende ochtend worden voortgezet.

Fietser

In de straat zou op het moment van de aanrijdingen ook een fietser gereden hebben. Die is mogelijk bijna door de bestuurder aangereden. De politie vraagt deze getuige zich te melden bij de politie of te bellen met telefoonnummer 0900-8844.