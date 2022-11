Steen door ruit gegooid bij juwelier aan de Ginnekenstraat

BREDA - Criminelen hebben geprobeerd in te breken bij de juwelier in de Ginnekenstraat. Zij gooiden een grote steen door de ruit van de juwelierszaak.

In de nacht van zondag op maandag heeft er een poging tot inbraak plaatsgevonden bij een juwelier aan de Ginnekenstraat. Rond 02.45 uur schrokken buurtbewoners wakker van een harde knal. Toen ze naar buiten keken zagen ze twee vermoedelijke daders op een scooter, die een groot voorwerp door de ruit bij de juwelier hadden gegooid.

Het bleek te gaan om een grote steen. De politie werd gebeld en was snel ter plaatse. De ruit van de juwelierszaak was kapot, maar de criminelen zijn niet binnengekomen omdat er nog een stalen rolluik aanwezig was.

De politie is nog op zoek naar de daders.