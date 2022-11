Bredanaar veroorzaakt ongeval met stadsbus en vlucht weg

BREDA - Een 32-jarige Bredanaar heeft maandagmiddag een ongeval veroorzaakt met een stadsbus. Hij ging er na het ongeval vandoor, maar de politie kon hem aanhouden.

Op de Terheijdenseweg vond maandagmiddag een ongeval plaats waarbij een auto en een stadsbus betrokken waren. De auto die het ongeval veroorzaakte, ging er na het ongeval vandoor.

De 32-jarige Bredanaar die het ongeval veroorzaakte, kon later op de middag worden aangehouden toen boa’s de auto zagen rijden. De auto is mee genomen. Wegrijden na een ongeval is een misdrijf.