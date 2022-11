Man bedreigt bouwmarktpersoneel met schaar en fietst recht in handen van politie

BREDA - De politie heeft gisteren een man aangehouden, nadat hij bij een bouwmarkt het personeel had bedreigd. De man probeerde aan de agenten te ontkomen op een gestolen fiets.

Net nadat de wijkagenten van Breda Zuid-West gisteren klaar waren met hun verkeerscontrole bij NAC, besloot een winkeldief zijn slag te slaan bij de nabijgelegen bouwmarkt. De verdachte bedreigde in de bouwmarkt het personeel met een schaar.

“Wat hij alleen niet besefte, was dat hij in zijn vlucht - op een gestolen fiets notabene - recht in onze armen reed. Want ja.. wij waren net klaar 150 meter verder op”, aldus de wijkagenten.

De verdachte probeerde nog te vluchten, maar tevergeefs. “De man is vervolgens, met licht verzet, door ons aangehouden en overgedragen aan de recherche.” De man moet zich later verantwoorden voor diefstal met geweld, bedreiging en heling.