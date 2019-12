Roep om meer blauw op straat na weekend vol geweld in uitgaansgebied

BREDA - Afgelopen weekend werd Breda opgeschrikt door een schietpartij, een steekpartij en een zware mishandeling in de binnenstad. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen vragen veel Bredanaars zich af waarom de politie niet meer zichtbaar is in de stad. Daarom stelt de VVD vragen aan het college.

In de nacht van zaterdag op zondag 29 december vond er in de Reigerstraat een schietpartij plaats waarbij drie mensen gewond raakte. De politie hield hiervoor twee verdachten aan. Daarnaast vond er op de Haagdijk een grote vechtpartij plaats. Een 32-jarige man werd hierbij met een mes gestoken. Ook werd er op de Nieuwe Prinsenkade een taxichauffeur door twee Bredanaars mishandeld.

Volgens de VVD is dit een zware klap voor de veiligheid in Breda. "Deze verschrikkelijk gebeurtenissen laten nog maar eens zien dat het belangrijk is dat de politie in dit gebied personen preventief kan fouilleren om verboden wapenbezit aan te pakken." De partij merkt op dat er het afgelopen jaar een andere werkwijze in het centrum wordt gehanteerd. "Zo is de politie niet altijd meer zichtbaar op straat zoals dat vroeger het geval was, dat wil niet zeggen dat de politie uit het centrum verdwenen is. Want ook afgelopen zaterdag was de politie snel ter plaatse. Ook de komst van de SOS-teams zijn waardevol voor de sfeer en veiligheid van de Bredase horeca. Toch vragen veel mensen zich af waarom de politie niet meer zichtbaar in de stad aanwezig is."

Daarom wil de VVD weten hoe de samenwerking tussen de SOS-teams en de politie is geregeld. De partij is benieuwd of de burgemeester denkt dat in ieder geval het veiligheidsgevoel van bezoekers vergroot kan worden als ze meer politie op straat zien in het uitgaansgebied. Daarnaast hoopt de fractie dat de termijn voor het veiligheidsrisico gebied in het centrum verruimd wordt zodat de politie na maart nog steeds preventief kan fouilleren.