Burgemeester Depla over steekincidenten: 'We moeten alle middelen inzetten'

BREDA - Burgemeester Paul Depla wil alle mogelijke middelen inzetten om het aantal ernstige steekincidenten in Breda te laten dalen. Dat heeft hij gisterenavond vertelt in de talkshow Op1. Hij was daar samen met misdaadjournalist Mick van Wely te gast om te praten over de zorgelijke toename van het aantal incidenten.

In de nieuwe talkshow Op1 werd gisteren uitgebreid aandacht besteed aan de zorgelijke toename van het aantal ernstige steekincidenten in steden als Amsterdam, Rotterdam en Breda. Burgemeester Paul Depla was er te gast, en vertelde uitgebreid over hoe hij het probleem aan wil pakken. Daarbij is het inzetten van alle mogelijke middelen een 'must', stelt de burgemeester.

De cijfers in onze regio zijn schokkend. In 2019 vonden in de regio Zeeland-West Brabant 70 incidenten plaats in tien maanden tijd. "Als je het hebt over steekincidenten, dan praat je eigenlijk over drie verschillende soorten. Namelijk huiselijk geweld, verward gedrag en incidenten in de openbare ruimte. Die worden ook wel uitgaansgeweld genoemd", legde Depla uit. Die verschillende soorten incidenten, vereisen ook een andere aanpak. "Zo moet duidelijk zijn dat Breda een hartstikke gezellige stad is. Maar als je de stad binnenkomt met een mes op zak, dan hoor je er niet thuis. En dan moet de politie zo iemand er ook uit kunnen pakken." Daarom is de burgemeester een voorstander van preventief fouilleren in het uitgaansgebied en van cameratoezicht.

Als het aankomt op een situatie zoals die rond de dood van de 15-jarige Megan, dan is een andere aanpak nodig. "Het is in zo'n situatie belangrijk om te kijken naar signalen. Maar als je kijkt naar de leefwereld van een kind, dan speelt die zich grotendeels online af." Hij pleit er dan ook voor dat de politie grotere bevoegdheid krijgt om ook online beter te kunnen zoeken naar signalen waarmee ernstige incidenten voorkomen kunnen worden.

Daarbij is het volgens burgemeester Depla belangrijk dat alle maatschappelijke partners betrokken worden en hun verantwoordelijkheid nemen. Dus niet alleen politie, maar ook scholen, verenigingen en ouders moeten nauw betrokken worden bij de aanpak. "Want alleen lukt het niet."