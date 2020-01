Kermisexploitanten zijn plek op najaarskermis 2020 niet verloren

BREDA - De zorgen bij veel kermisexploitanten waren groot, toen bekend werd dat Breda de manier waarop de kermis wordt georganiseerd op de schop gaat nemen. Exploitanten die al sinds jaar en dag op de kermis staan, waren bang hun plek te verliezen. Maar dat is niet gebeurd, bevestigt wethouder Daan Quaars.

"De kermisexploitanten waren bezorgd dat zij hun plek zouden kwijtraken aan exploitanten die in Tilburg op de kermis staan.", schrijft de wethouder in antwoord op vragen die de VVD stelde over de situatie. "Uitgangspunt is dat exploitanten die sinds jaar en dag op de najaarskermis staan de voorkeur genieten. Voor de najaarskermis 2020 hebben alle exploitanten die hieraan voldoen een plek gekregen."

Zorgen

De zorgen bij de exploitanten ontstonden toen bekend werd dat de gemeente Breda gaat samen werken met de Tilburgse kermis. Breda doet dat, omdat het de manier waarop de kermissen in de gemeente worden georganiseerd wil herzien. Afgelopen jaren werd de najaarskermis georganiseerd door een commercieel bureau, en dat beviel niet goed. Uit een enquête bleek dat veel Bredanaars de kermis te afgesloten vinden en een onveilig gevoel vinden hebben. Met de vernieuwde aanpak wil Breda inzetten op het verbinden van de najaarskermis met de binnenstad en het trekken van (groot)ouders met kinderen en kinderen van tussen de 14 en 18 jaar naar de kermis. Bovendien wil Breda dat er meer evenementen rondom de kermis worden georganiseerd, zoals dat in onder andere Bavel al is.

"De kermisbonden hebben aangegeven dat verandering wennen is, maar dat ze het wel goed vinden dat er iets gebeurd en dat Breda er mee bezig is. De samenwerking met Tilburg baart hun zorgen, omdat de kermis daar meer een horecafeest is geworden. Dit is absoluut geen uitgangspunt voor de Bredase situatie. Najaarskermis wordt geen copy paste Tilburg", aldus de wethouder.