Depla overweegt meer camera's en andere verlichting in het uitgaansgebied

BREDA - Burgemeester Depla blijft vol inzetten op de veiligheid in het uitgaansgebied. Zo worden er mogelijk meer camera's geplaatst, en wordt er gekeken naar het aanpassen van de verlichting in het uitgaansgebied.

Burgemeester Depla presenteerde in juli een uitgebreid pakket aan maatregelen voor een veiliger uitgaansgebied. Dat deed hij naar aanleiding van twee steekincidenten in de stad. In een brief aan de gemeenteraad informeert Depla hen over de stand van zaken rondom de maatregelen, en over manieren waarop de gemeente in de toekomst het uitgaansgebied nog veiliger wil maken.

In het weekend voor de jaarwisseling waren er weer enkele grote incidenten in het uitgaansgebied. Zo werd een taxichauffeur mishandeld en was er een schietpartij in de Reigerstraat. Er wordt onderzoek gedaan naar die incidenten en de locaties, om te kijken of extra cameratoezicht daar mogelijk nodig is. "Mocht uit dit onderzoek blijken dat het incidentenpatroon en de pleeglocaties daartoe aanleiding geven zal ik het cameratoezicht in het uitgaansgebied uitbreiden. Ook zal de gemeente met de horeca en de politie in een gezamenlijke schouw kritisch kijken naar alle overkappingen in het uitgaansgebied en in welke mate deze hinderlijk zijn voor het cameratoezicht", laat de burgemeester weten.

Verlichting

Ook wordt gekeken naar een pilot die loopt in Eindhoven waarbij wordt gekeken hoe verlichting in het uitgaansgebied daar het gedrag van bezoekers kan beïnvloeden. Als die resultaten positief zijn, dan wordt gekeken of dit mogelijk ook interessant is voor Breda.