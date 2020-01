CDA Breda: 'Onderneem nu actie om volgende plaag processierupsen voor te zijn'

BREDA - Veel Bredanaars hebben er afgelopen jaar overlast van gehad: de eikenprocessierups. Een beestje waarvan de haartjes voor jeuk en bultjes zorgen. Om de overlast in 2020 wat te beperken, vindt CDA Breda dat de burgemeester en wethouders nu al aan de slag moeten. "Zo kunnen we een volgende plaag voor zijn."

In een brief aan het college vraagt Caspar Rutten, raadslid van het CDA, het stadsbestuur om binnen twee weken te laten weten welke maatregelen er genomen gaan worden. Het is niet de eerste keer dat het CDA aan de bel trekt. Vorig jaar juni uitte de partij al grote zorgen nadat de rups voor massale overlast zorgde. Om deze overlast in de toekomst tegen te gegaan moet er volgens het raadslid nú iets gedaan worden. "Zo kunnen we een volgende plaag voor zijn."

Processierups

De processierups had Breda afgelopen jaar in de greep. Veel Bredanaars liepen rond met jeukende bultjes. Verdelgers deden hun best om de naar verwachting 24.000 nesten te bestrijden, maar dat was dweilen met de kraan open. Hoe ernstig de plaag dit jaar gaat worden weet niemand. "Als we volgend jaar een natte en koude lente krijgen zullen er misschien lang niet zoveel rupsen zijn", liet Henk Maas, medewerker boomonderhoud Breda, eerder al aan BredaVandaag weten. "Maar eerlijk gezegd is er nog maar weinig bekend, vooral van de nachtvlinder waarin de rups zich ontpopt. We weten niet hoe die gedijt. We dachten bijvoorbeeld dat de vlinder niet goed tegen de extreme hitte van vorige zomer kon en het aantal rupsen dit jaar daarvan kon afhangen."