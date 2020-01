Breda ziet de komst van internationale Esports-evenementen wel zitten

BREDA - Steeds meer jongeren kruipen achter hun Playstation, computer of Xbox om te 'sporten.' Esports zijn razend populair. Als het aan het college van Breda ligt, kunnen dergelijke Esports-evenementen een mooie kans zijn voor Breda. "Het binnenhalen van een grootschalig, (inter)nationaal Esports en gaming evenement zou een geweldige kans zijn voor Breda om zich op het snijvlak van digitalisering, sport en evenementen te onderscheiden", laat het college weten als reactie op vragen van D66.

Begin december kaartte de D66 de potentie van Esports-evenementen voor de gemeente Breda aan bij het college. De partij wilde graag weten of het college kansen ziet in het halen van Esports-evenementen naar de stad. En daar ziet het college wel wat in. "Gelet op de stijgende populariteit van Esports zien wij hiertoe absoluut kansen voor Breda", laten zij als antwoord weten aan D66. "Zoals in het bestuursakkkoord Lef & Liefde staat, zoeken we actief naar topsportevenementen om Breda op de kaart te zetten. Het binnenhalen van een grootschalig, (inter)nationaal Esports en gaming evenement zou een geweldige kans zijn voor Breda om zich op het snijvlak van digitalisering, sport en evenementen te onderscheiden. Daarnaast is het een mooie kans om millenials aan Breda te binden."

De gemeente wil daarbij graag een samenwerking aangaan met Buas. "Het college is ervan overtuigd dat de komende jaren eSports grote vormen zal aannemen. Daarom hebben we de ambitie om in samenwerking met partners te onderzoeken waar de kansen liggen. En daarbij maken we heel graag gebruik van de expertise van BUas en Breda Guardians."

Esport

Electronic sport, afgekort Esport, is de term die gebruikt wordt voor het competitief spelen van computerspellen. Over het algemeen worden de wedstrijden gespeeld met behulp van de multiplayer-modus van een computerspel. De regels van de competitie worden bepaald door de software van het computerspel. Esport werkt op pc's en spelcomputers. De deelnemers worden Esporters genoemd. FIFA en Fortnite zijn erg bekende spellen in de Esports.