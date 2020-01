Wim van de Donk (links) was 11 jaar commissaris van de Koning (Foto: Humphrey Hekhuizen)

Wim van de Donk stopt na 11 jaar als commissaris van de Koning

NOORD-BRABANT - De commissaris van de Koning in Noord-Brabant, Wim van de Donk, legt na elf jaar zijn functie neer. Hij heeft een benoeming tot Rector Magnificus van Tilburg University aanvaard. "Het was een beslissing die ik, dat zal ik niet verhullen, niet gemakkelijk genomen heb", aldus Van de Donk.

"Ik voel mij op mijn plaats als commissaris van de Koning in Brabant, en Brabander met de Brabanders. Toch is het denk ik, ook voor Brabant, goed om straks, na 11 jaar, plaats te maken voor een opvolger", laat van de Donk weten. Door het besluit nu te nemen kan die tijdig door Provinciale Staten van Brabant bij Zijne Majesteit de Koning voor benoeming worden voorgedragen. Van de Donk stopt per 1 oktober 2020.

"Ik ben Zijne Majesteit de Koning en Provinciale Staten heel dankbaar voor het werk dat ik in deze prachtige functie heb mogen doen voor onze provincie, voor de Brabanders, voor de economie, voor de natuur, voor de cultuur en voor al die mensen die zich voor elkaar en voor onze mooie en bijzondere provincie inzetten. Ik heb het met veel plezier gedaan, en zal alle mensen met wie ik binnen en buiten het provinciehuis aan de toekomst van onze provincie mocht werken gaan missen. Ik ben hen dankbaar en erkentelijk voor het plezier, het vertrouwen en de fijne samenwerking. We hebben nog negen maanden te gaan samen."

Wat is de commissaris van de Koning?

De commissaris van de Koning (CvdK) is in Nederland de voorzitter van het College van Gedeputeerde Staten en van Provinciale Staten van de provincies, en is als zodanig ook vaak het 'gezicht' van het bestuur van de provincie.