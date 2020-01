D66 en VVD maken zich zorgen over verdwijnen van zebrapaden

BREDA - Het gebeurt steeds vaker dat bij aanpassingen van straten en wegen, de zebrapaden verdwijnen. Dat stellen D66 en VVD. De partijen maken zich zorgen over die ontwikkeling, omdat zebrapaden belangrijk zijn voor de leefbaarheid van een gebied.

Het gebeurt volgens de D66 en VVD steeds vaker dat zebrapaden verdwijnen als de infrastructuur wordt aangepast. Voorbeelden zijn de Julianalaan en de Heerbaan. En in het verleden ook de Irenestraat en de Haagweg- Nieuwe Haagdijk.

De partijen willen graag van het college weten of hun observatie klopt, en of het aantal zebrapaden in de gemeente inderdaad daalt. Ook zijn de partijen benieuwd naar het beleid van het college omtrent het behouden of weghalen van zebrapaden. "Een zebrapad heeft naast een verkeerstechnische functie volgens de VVD en D66 ook een functie in de leefbaarheid van wijken. Zeker in het geval van bijvoorbeeld de Heerbaan, waar aan de ene kant een oa winkelcentrum en aan de andere kant oa een school en zorgcentrum liggen. Een veilige verkeerssituatie is dan ook essentieel, vooral voor de meer kwetsbare verkeersdeelnemers als voetgangers en fietsers", schrijven de partijen in een brief aan het college. Zij willen graag weten of het mogelijk is om de zebrapaden op de Julianalaan en de Heerbaan toch te behouden.