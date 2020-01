Meer blauw op straat in het uitgaansgebied? Niet nodig, stelt burgemeester Depla

BREDA - Het is niet nodig om voor blauw op straat te zorgen in het uitgaansgebied. Dat laat burgemeester Depla weten als antwoord op vragen van de VVD. Volgens de burgemeester hanteert de politie momenteel een goed systeem waarbij het aanwezig kan zijn in de wijken, terwijl er nauw wordt samengewerkt met de gastheren in het uitgaansgebied die een signalerende functie hebben. Door goede communicatie kan politie altijd snel en met veel mankracht aanwezig zijn in het uitgaansgebied wanneer dat nodig is.

De heftige avond met veel geweldsincidenten en een schietpartij in de Reigerstraat was voor de VVD aanleiding om vragen te stellen aan het college over de hoeveelheid blauw op straat in het uitgaansgebied. Daar zijn agenten namelijk altijd zichtbaar aanwezig. En dat is een bewuste keuze, laat de burgemeester weten. Sinds 2018 hanteert de politie namelijk een meer informatie gerichte werkwijze. "Samen met horecaondernemers, portiers, cameracentralisten, BOA's en gastheren wordt per avond bekeken welke inzet vereist is. Wanneer een ondernemer bijvoorbeeld laat weten een bijzonder feest te houden met wellicht een verhoogd risico kan de politie daar rekening mee houden."

Tijdens de uitgaansavond is er veelvuldig contact tussen portiers, gastheren, cameracentralisten en de politie. Gastheren hebben daarbij een signalerende functie. Zij kunnen op tijd waarschuwen voor escalerende situaties, en daardoor kan de politie bij beginnende incidenten of bij dreiging snel ter plaatse zijn. "Op deze manier kan de politie, niet op basis van vooropgestelde schema's, maar op basis van actuele gebeurtenissen en risico's met voldoende gerichte inzet aanwezig zijn." Die werkwijze heeft het voordeel dat de politie ook genoeg tijd heeft voor andere belangrijke kerntaken, zoals het surveilleren in wijken en het houden van controles.

Veiligheidsgevoel

De VVD vroeg het college of meer zichtbare agenten op straat, het veiligheidsgevoel in het centrum mogelijk kunnen vergroten. Maar dat is volgens de burgemeester niet per se het geval. "Meer blauw op straat betekent niet altijd dat bezoekers zich daardoor veiliger voelen. Ervaring zoals rondom voetbalwedstrijden leert dat de aanwezigheid van veel politie juist tot het tegendeel kan leiden."