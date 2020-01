Bredase SP-afdeling tijdelijk geschorst na uit de hand gelopen vergadering

BREDA - De Bredase afdeling van SP is tijdelijk geschorst. Aanleiding daarvoor is de uit de hand gelopen vergadering van afgelopen woensdag. "De onderlinge verhoudingen tussen de leden van de afdeling Breda zijn zodanig slecht dat er een onhoudbare situatie is ontstaan."

Een vergadering van de Bredase SP-afdeling is woensdag behoorlijk uit de hand gelopen. Zo erg dat Arnout Hoekstra, algemeen secretaris van SP, zich genoodzaakt voelde de afdeling tijdelijk te schorsen.

De onderlinge verhoudingen tussen de leden van de afdeling Breda zouden zodanig slecht zijn dat er een onhoudbare situatie is ontstaan. "Dit manifesteerde zich tijdens de ledenvergadering van 22 januari 2020. Om het SP partijbestuur de kans te geven zich te oriënteren op vervolgstappen is besloten om de afdeling tijdelijk te schorsen", laat Hoekstra weten. "Ons doel is om te zorgen dat de inwoners en SP-leden van Breda snel weer kunnen rekenen op een SP-afdeling die zich volledig kan richten op haar doel om Breda en de rest van de wereld socialer en rechtvaardiger te maken".