Raadslid Huong gaat in beroep tegen schorsing: 'Ik heb niemand geslagen'

BREDA - SP raadslid Boi Boi Huong gaat in beroep tegen de schorsing die het landelijke bestuur haar heeft opgelegd. Die schorsing kreeg ze omdat ze 'fysieke geweldpleging zou hebben uitgeoefend op SP-raadslid Inge Verdaasdonk'. Daar is echter niet van waar, stelt Huong. Het rommelt flink binnen de lokale SP-fractie, die vorige week na een uit de hand gelopen vergadering onder curatele werd gesteld.

"Ik ga tegen de schorsing in beroep omdat ik Inge Verdaasdonk met geen vinger heb aangeraakt. Aanwezigen moesten haar tegenhouden toen zij naar me toesnelde en mij een klap wilde geven. Een paar mensen hielden haar om beurten tegen. Een van de aanwezigen zei dat Inge Verdaasdonk mij een duw gaf. Dit heeft zij ook die avond aan Arnout Hoekstra geschreven. Er zijn vijf leden die voor me willen getuigen", schrijft Huong in een vurig betoog op haar Facebook-pagina.

Ze is bovendien niet te spreken over de acties van het landelijke bestuur. Zo had Hoekstra de vergadering nooit mogen schorsen. "Daar zijn volgens de statuten 2 leden van het dagelijks bestuur voor nodig." Ook had volgens haar Emile Roemer meer tijd moeten krijgen voor zijn onderzoek naar de situatie. "Ik denk dat het bestuur niet zo over de leden heen moet walsen en ten eerste de eigen statuten moet respecteren. Dan komen we wel wat verder. En uiteindelijk moeten de leden de kans hebben over mijn positie te stemmen."

De situatie binnen de SP Breda is ook landelijk groot nieuws. Zo heeft de Telegraaf vandaag nog een uitgebreid artikel geschreven over de 'knokpartij' van vorige week.