VVD zet deur open voor coalitie met Forum voor Democratie in Noord-Brabant

NOORD-BRABANT - De VVD gaat de mogelijkheid tot een coalitie met Forum voor Democratie onderzoeken. Tegelijkertijd wordt ook gekeken naar een coalitie van VVD, D66, GroenLinks, SP en PvdA. Hiermee hoopt de VVD de bestuurlijke impasse die heerst in de provincie te doorbreken, en volgt de partij het advies van informateurs Peter van der Velden en Alfred Arbouw op.

Afgelopen weken hebben oud-burgemeester Peter van der Velden en oud-wethouder Alfred Arbouw alle partijen die vertegenwoordigd zijn in de Provinciale Staten in Noord-Brabant gesproken. Zij hebben als informateurs alle mogelijkheden om een politieke impasse te doorbreken onderzocht, en kwamen gisteren met een uitgebreid rapport.

De conclusie van dat rapport is dat alle partijen de voorkeur hebben voor een breed gedragen meerderheidscoalitie. Daarin is de rol van de VVD groot, want die partij is in iedere mogelijke meerderheidscoalitie noodzakelijk. De informateurs riepen de VVD dan ook op om de handschoen op te pakken.

Dat heeft de partij gedaan. De VVD gaat deze week in gesprek met zowel Forum voor Democratie als D66, GroenLinks, SP en PvdA. Naar aanleiding van hoe die gesprekken lopen, zal de VVD vervolgstappen gaan zetten naar of een coalitie met Forum, of een brede coalitie met de linkse partijen.

Crisis

De impasse in het provinciebestuur ontstond toen het CDA uit de coalitie met VVD, D66, GroenLinks en PvdA stapte. Dit vanwege het stifstofbeleid.