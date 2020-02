Stadhuis opent de voordeur voor raadsvergadering: 'Alle Bredanaars zijn welkom'

BREDA - Ben jij benieuwd hoe de gemeenteraad de stad nou eigenlijk precies bestuurt? Hoe er keuzes worden gemaakt? En over welke onderwerpen de raadsleden discussiëren? Dan kun je altijd plaatsnemen op de publieke tribune tijdens de vergaderingen op donderdagavond. Om die mogelijkheid extra onder de aandacht brengen, zal het stadhuis vanavond voor de eerste keer de voordeur openen voor de raadsvergadering.

Wie ooit een vergadering van de gemeenteraad heeft bezocht, weet wel hoe je het stadhuis binnen moet komen. Dat is namelijk niet via de indrukwekkende ingang aan de kant van de Grote Markt, maar via de achterzijde aan het Stadserf. Best omslachtig, vooral als je bedenkt dat de gemeenteraad juist graag wil dat inwoners aanwezig zijn bij de vergaderingen. Mede door unaniem aangenomen motie zal daarom dit jaar drie keer de voordeur van het stadhuis open gaan. En vanavond is de eerste keer dat dat gebeurd.

Van 19:00 uur tot 20:45 uur kunnen raadsleden en bezoekers via de Grote Markt het pand in. De raad hoopt hiermee ook nieuwe bezoekers over de drempel te trekken om een keertje een raadsvergadering bij te wonen. "De vergaderingen van de gemeenteraad zijn altijd toegankelijk voor bezoekers. Dus kom vooral eens een kijkje nemen. Alle Bredanaars zijn welkom!", aldus Communicatieadviseur Neeltje Scheepers.