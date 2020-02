Tweede Kamerleden 50PLUS naar Breda: 'Met mensen praten is iets dat ik graag doe'

BREDA - De Tweede Kamerleden Henk Krol en Gerrit Jan van Otterloo komen op woensdag 12 februari naar Breda. Ze gaan in gesprek over de thema's waar 50PLUS voor opkomt.

"Met mensen praten, op markten, in de trein of gewoon op straat, is iets wat ik altijd graag doe. En ook heel belangrijk vind", zegt Henk Krol, fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer. "Ik noem mezelf ook geen politicus of parlementariër, ik wil een volksvertegenwoordiger zijn. Met de nadruk op 'volk'." Daarom heeft de politicus op woensdag 12 februari zijn agenda leeggemaakt om naar Breda te komen. Samen met Tweede Kamerlid Gerrit Jan van Otterloo gaat Krol in gesprek met Bredanaars, met als motto; 'Zonder U geen 50PLUS!'.

De bijeenkomst begint om 19.00 uur in hotel Golden Tulip Keyser. De toegang is gratis. De aanwezigen hebben de keus uit gespreksthema's als AOW, pensioen, ouderenzorg, seniorenhuisvesting, leeftijdsdiscriminatie, klimaat, veiligheid in de wijk en Europa.

Gerrit Jan van Otterloo