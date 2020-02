Rechtse coalitie lijkt in zicht: VVD praat verder met Forum voor Democratie en CDA

NOORD-BRABANT - Een rechtse coalitie met VVD, Forum voor Democratie en CDA komt steeds dichterbij in Noord-Brabant. "De zoektocht naar zuurstof start voor de VVD niet bij een volgende stap op het bestaande pad. De VVD stelt daarom voor dat de drie grootste partijen samen een poging wagen om een stabiele én open meerderheidscoalitie te bouwen", laat de VVD vandaag weten.

Het bestuur van de provincie zit in een impasse. Die ontstond toen CDA uit de coalitie met VVD, D66, GroenLinks en PvdA stapte vanwege het stikstofbeleid. Afgelopen weken werkten twee informateurs daarom aan een rapport om de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie te onderzoeken. Daarin is de rol van de VVD groot, want die partij is in iedere mogelijke meerderheidscoalitie noodzakelijk. Die partij ging daarom in gesprek met zowel Forum voor Democratie als D66, GroenLinks, SP en PvdA. En het is dat eerste gesprek met Forum voor Democratie dat een vervolg gaat krijgen, laat de VVD vandaag weten,

"De VVD nodigt Forum voor Democratie en het CDA uit om samen verder te praten en te zoeken naar overeenstemming voor de aanpak van de opgaven voor Brabant. Een spannende stap, maar zuurstof in de Brabantse politiek terugbrengen vraagt volgens de VVD om een nieuwe start. Doel is te komen tot een meerderheidscoalitie die met een akkoord op hoofdlijnen voortdurend in samenwerking met andere fracties zoekt naar een breed draagvlak in Provinciale Staten en in de Brabantse samenleving", laat de VVD weten.

Reacties

De verklaring van de VVD betekent dat Noord-Brabant aan het afstevenen is op een rechtse coalitie, waarin geen rol is voor partijen als GroenLinks, PvdA en SP. En dat lokt veel reacties uit. GroenLinks-leider Jesse Klaver noemt de mogelijke rechtse coalitie in Noord-Brabant 'onbegrijpelijk en onverantwoord." Dit vanwege de recente racistische uitingen van Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet. Ook D66-fractievoorzitter Rob Jetten is niet te spreken over de keuze. "Brabant verdient beter", schrijft hij.

Onbegrijpelijk. Doe het niet!



CDA en VVD gooien principes overboord. Juist in de week waarin Baudet honderddduizenden landgenoten, Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond, wegzet.



Brabant verdient beter. Nederland verdient beter.https://t.co/IVJcYAeP0u — Rob Jetten (@RobJetten) February 7, 2020