Bredase SP-fractie legt raadswerk tijdelijk neer

BREDA - De SP-fractie van Breda legt het raadswerk tijdelijk neer. Dat heeft de fractie zojuist bekend gemaakt in een korte verklaring.

"Gezien de omstandigheden in de SP-afdeling Breda kunnen wij als fractie op dit moment ons werk niet uitvoeren zoals onze kiezers dat van ons mogen verwachten. Het geweld en de bedreigingen gericht tegen meerdere fractieleden zijn ons niet in de koude kleren gaan zitten. Wij betreuren het dat we namens de vele duizenden Bredanaars die ons hun vertrouwen hebben gegeven, voorlopig geen oppositie kunnen voeren tegen het rechtse beleid van het huidige college. We hopen dat we snel, samen met inwoners, weer de strijd aan kunnen gaan voor een sociaal en rechtvaardig Breda", aldus de fractie.

De verklaring is ondertekend door Bas Maes, Dirk Uijl, Inge Verdaasdonk, Michel Verschuren en Maurice Spapens. Dat is op Boi Boi Huong na de voltallige SP fractie in de Bredase gemeenteraad.

Geweld

De onhoudbare situatie binnen de lokale SP bereikte een kookpunt tijdens een ledenvergadering op 22 januari. Toen zouden raadsleden Inge Verdaasdonk en Boi Boi Huong geweld hebben gebruikt. Huong werd daarvoor geschorst, maar ontkent de aantijgingen. "Ik ga tegen de schorsing in beroep omdat ik Inge Verdaasdonk met geen vinger heb aangeraakt. Aanwezigen moesten haar tegenhouden toen zij naar me toesnelde en mij een klap wilde geven", schreef zij al eerder in een vurig betoog op haar Facebook-pagina.