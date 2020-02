Gemeente komt met nieuw armoedebeleid: 'Werken (aan geldzorgen) loont'

BREDA - De gemeente komt met een nieuw beleid om de armoede in Breda tegen te gaan. Het plan 'Armoede en schulden, werken (aan geldzorgen) loont', moet armoede bestrijden en schulden tegengaan. In het nieuwe plan ligt de focus op kinderen, jongeren zonder startkwalificatie, werkende armen, ZZP-ers en ouderen.

Een grote groep Bredanaars kan structureel niet of nauwelijks rond komen of heeft problematische schulden. Gemeente Breda probeert al jaren armoede te bestrijden en schulden tegen te gaan. Soms met succes, maar vaak weinig effectief of succesvol. Daarom gooien zij het nu over een andere boeg. Het nieuwe plan, dat donderdag gepresenteerd werd door wethouder Adank, focust zich op kinderen, jongeren zonder startkwalificatie, werkende armen, ZZP-ers en ouderen. "We verhogen de toegang voor verschillende regelingen van 110% naar 120% van het wettelijk minimum inkomen. Ook komen we met een schuldenafkoopfonds om kleine schulden af te kopen", aldus Adank. "Daarnaast komt er een financieel expertisecentrum."

Financieel expertisecentrum

"Uit de verschillende gesprekken met de stad blijkt dat financiële kennis cruciaal is om signalen eerder te zien, maar ook om mensen eerder en beter te kunnen ondersteunen." Daarom komt er een financieel expertisecentrum waar iedereen terecht kan met alle vragen over geldzaken maar waar ook gewerkt wordt aan kennisversterking van de professional.

Duurzame oplossingen voor de lange termijn

Omdat er een verscheidenheid aan oorzaken en problemen zijn die niet bijdragen aan het oplossen van armoede en schulden heeft de gemeente aan die onderwerpen in het nieuwe plan ook aandacht besteed. "Denk bijvoorbeeld aan laaggeletterdheid, een ongezonde leefstijl óf hogere woonlasten als gevolg van de energietransitie. Alleen wanneer we ook deze problemen aanpakken kunnen we werken aan duurzame oplossingen in plaats van focussen op symptoombestrijding en pleisters plakken. De komende weken zal de raad het nieuwe beleidsplan bespreken."

"Het volledig uitbanen van armoede is een utopie", biecht wethouder Boaz Adank eerlijk op. "Maar we gaan er alles aan doen om de effecten van armoede en schulden te verwachten en te beperken."