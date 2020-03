Vernielingen tijdens jaarwisseling kosten Breda bijna 250.000 euro

BREDA - Breda heeft een pittige rekening gekregen voor de vernielingen die plaatsvonden tijdens de jaarwisseling. Waar het schadeherstel in 2019 nog 62.000 euro kostte, moet Breda dit jaar 245.000 euro betalen. Dat heeft wethouder Bos laten weten in een brief aan de gemeenteraad.

102 afvalbakken, 78 straatnaambordjes, 11 riooldeksels, 10 speelvoorzieningen, 4 mobiele camera's, 8 afvalcontainers. Allemaal werd het vernield in Breda tijdens de jaarwisseling. En dan is dit nog niet eens de volledige lijst. De buitensporige vernielingen komen de gemeente duur te staan. Want de kosten voor het herstel zijn zo'n vier keer zo hoog als het jaar ervoor.

Uitschieters

Van de 245.000 euro schade valt 150.000 euro te verklaren vanuit de wijken Geeren-Zuid en Geeren-Noord. Daar vond grof geweld plaats tijdens de jaarwisseling. Mobiele camera's werden vernield, bushokjes kapot gemaakt en er werd vuurwerk naar de ME gegooid.

Zo'n 30.000 euro schade kwam vanuit de Haagse Beemden. Dat komt door een brand die woedde bij het Jeugd OntmoetingsPunt.

Een derde uitschieter in de kosten is volgens wethouder Bos het hoge aantal vernielde afvalbakken. Waar dat er in 2019 nog 64 waren, zijn dat er in 2020 102. Bovendien zijn er ook veel grotere en duurdere afvalbakken vernield. Onder de noemer afvalbak vallen namelijk naast de kleine vuilnisbakken in parken ook de ondergrondse containers voor restafval.

Verzekering

Er is aangifte gedaan van de grootste schades. De gemeente is niet verzekerd voor deze schades en probeert schades, in overleg met de politie, waar mogelijk te verhalen op de daders. Dit blijkt echter ieder jaar uitermate lastig. "Het gedrag dat aan deze vernielingen en dit geweld ten grondslag ligt is totaal onacceptabel. Dit hoort op niet één dag in het jaar aan de orde te zijn. In opmaat naar de aanpak voor de komende jaarwisselingsperiode willen we onderzoeken hoe dit vandalisme te keren en de stad weerbaarder te maken tegen dit geweld. We zijn er daarbij van overtuigd dat de samenleving zelf het krachtigste instrument is om hier verandering in aan te brengen", aldus wethouder Bos.