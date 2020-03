Bredase SP rouwt om onverwacht overlijden van Pieter Teurlings

BREDA - De Bredase SP'er Pieter Teurlings is overleden. Dat heeft de Bredase SP vandaag bekend gemaakt. Teurlings werd dinsdag dood aangetroffen in zijn flat. "Met grote verslagenheid moeten wij plotsklaps afscheid nemen van een pracht Kameraad", aldus de SP.

De SP is enorm geraakt door het plotselinge overlijden van Teurlings. "Terwijl hij nog zo vol in het leven zat en vol goede moed om te strijden voor een socialer en menswaardig Breda"

Lees hieronder het volledige bericht van de SP:

Als fractiemedewerker vormde hij tien jaar lang een waardevolle brug tussen de Bredanaars, de leden en de raadsfractie en de wethouder. Op zijn geheel eigen, onnavolgbare, wijze wist hij ieders hart te winnen. Zijn gulle lach, zijn enthousiasme en zijn vele verhalen maakte de SP benaderbaar en aaibaar voor iedereen. In al zijn bescheidenheid was hij voor iedereen benaderbaar en wist hij ontelbaar veel mensen de weg naar het stadhuis te begeleiden. Mensen die anders nooit gehoord of gezien zouden zijn door de politiek.

Zijn tomeloze inzet voor de afdeling zagen we ook terug bij acties. Er zijn afgelopen 10 jaar maar weinig acties geweest waar Pieter niet op een of andere wijze onderdeel van is geweest. Het maken en rondbrengen van flyers, het organiseren van avonden, het mobiliseren van mensen en zelf ook altijd vooraan in de strijd. De kilometers die hij eerst met zijn autootje en later op de fiets heeft afgelegd om al die acties te ondersteunen doen weinigen hem na.

Ook voor de organisatie van de afdeling heeft hij veel betekent. Welke actieve SP'er heeft geen WhatsApp's, Facebook-berichten, sms'jes en belletjes van hem gehad. Hij wist veel (nieuwe) leden te betrekken bij denktanks en werkgroepen, bij nieuwe ledenavonden, voor afdelingsvergaderingen, in actiegroepjes, voor het invouwen van Tribunes. En dan tussendoor ook altijd nog tijd om gewoon gezellig even bij te kletsen bij het bakkertje op Moerwijk of ergens in de stad bij een bakkie koffie of een biertje. Zo wist hij continu wat er speelde in en buiten de afdeling.

Zijn tomeloze energie en enthousiasme, zijn gulheid en warmte en vooral zijn bescheidenheid daarin, zullen we gaan missen. 'Niemand groter dan de groep' was zijn mantra. Daarin heeft hij gelijk. Tegelijkertijd, eerlijk is eerlijk, doen sommige mensen wel net dat tandje extra waardoor de SP in Breda zo veel heeft kunnen bereiken voor Bredanaars. En Pieter hoort daar zeker bij.

Wij gaan je missen Kameraad.