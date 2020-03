Tien jaar geleden dat Hans van Mierlo overleed, portret op Bredase muur is in de maak

BREDA - Het is vandaag precies tien jaar geleden dat D66-coryfee Hans van Mierlo overleed. Als eerbetoon aan de Bredanaar en de grondlegger van de partij wordt een Blind Wall gerealiseerd van Van Mierlo. De voorbereidingen daarvoor zijn in volle gang, vertelt Bart Nieuwdorp.

Vandaag is het precies tien jaar geleden dat Hans van Mierlo overleed. Minister van Staat, viceminister-president, partijleider en grondlegger van D66, Bredanaar. "Het is bijzonder mooi dat een man uit Breda een dergelijke grote bijdrage heeft geleverd aan de politiek en aan ons land", stelt Bart Nieuwdorp van de D66. Eind 2019 is daarom het initiatief gelanceerd om een eerbetoon aan Van Mierlo te realiseren in zijn geboortestad. Een eerbetoon in de vorm van een muurschildering in samenwerking met Blind Walls Gallery.

Het kunstwerk wordt financieel grotendeels gedragen door D66. Door de partij en door de leden. Het Landelijk Bestuur, afdeling De Baronie en de regio Noord-Brabant leveren een substantiële bijdrage. Ook is er een crowdfunding gestart onder leden en niet-leden van D66. Een ieder die dit eerbetoon een warm hart toedraagt en wil bijdragen kan dit doen via www.d66.nl/muur. Via de crowdfunding werd al 1200 euro opgehaald voor de schildering die zo'n 10.000 euro gaat kosten. "Dat is natuurlijk een enorm mooi bedrag dat is opgehaald door mensen die graag een steentje wilden bijdragen. De D66 zal het bedrag sowieso aanvullen, zodat de Blind Wall kan worden gerealiseerd."

De realisatie van het eerbetoon is in volle gang. "We zijn in gesprek met mensen die Hans goed hebben gekend. Samen willen we zo plekken vinden in Breda die belangrijk waren voor Hans en die dus passend zijn voor een schildering als deze", aldus Nieuwdorp. De D66 hoopt samen met Blind Walls Gallery de schildering nog dit jaar af te kunnen ronden.