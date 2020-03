Raadslid Boi Boi Huong zegt lidmaatschap SP op

BREDA - Raadslid Boi Boi Huong heeft haar lidmaatschap van de SP opgezegd. Dat heeft ze vanavond bekend gemaakt. Huong was nauw betrokken bij de onenigheid binnen de Bredase SP fractie die tijdens een vergadering uitliep op fysiek geweld.

"In deze tijden zien we dat echt luisteren naar de bevolking en haar welbevinden voorop stellen, leidt tot eensgezindheid. Ik zie dat niet terug bij de SP en zeg daarom ook mijn vertrouwen op in de fractie en het bestuur van de SP Breda en in de partij." Dat laat Boi Boi Huong weten. Ze stelt onder andere dat de financiën van de Sp niet op orde zouden zijn en dat de statuten niet nageleefd zouden worden. "In een Partij waar misstanden worden toegestaan en daarmee gecontinueerd, en het werk van een volksvertegenwoordiger tegen de armoede zo wordt belemmerd, zie ik geen toekomst."

Onenigheid

Het rommelt al langer binnen de SP. Zo liep een vergadering in januari behoorlijk uit de hand, Zo erg dat Arnout Hoekstra, algemeen secretaris van SP, zich genoodzaakt voelde de afdeling tijdelijk te schorsen. De onderlinge verhoudingen tussen de leden van de afdeling Breda zouden zodanig slecht zijn dat er een onhoudbare situatie is ontstaan.