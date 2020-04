Raadswerk gaat door: Digitale gemeenteraadsvergadering ook voor Bredanaars te volgen

BREDA - Vanaf vanavond gaat de gemeenteraad digitaal vergaderen. Dat betekent dat raadsleden vanuit huis deelnemen aan de vergaderen via het programma Teams. Zo kan het raadswerk in deze tijden van sociale afstand toch doorgaan. En ook Bredanaars thuis kunnen 'gewoon' weer meekijken

Op de agenda staan onder ander sessies over het lokale pakket aan maatregelen voor het verzachten van de gevolgen van de corona-crisis. Deze sessies zijn beeldvormend. De volledige agenda vind je hier: https://breda.notubiz.nl/ bijeenkomst/676528/Bredaas% 20beRaad%2009-04-2020

Meekijken

De raadsvergadering volgen kan nu niet in het Stadhuis, maar wel vanuit huis. Kijk elke donderdag mee met de livestream om 19:30 uur via: https://c.connectedviews.com/ 05/gemeente_breda

Je stem laten horen bij de raad kan nog steeds in de vorm van een burgersessie of inspreken in een raadsvergadering. Wel vindt dit op een andere manier plaats dan normaal, bijvoorbeeld schriftelijk of digitaal. De griffie denkt mee over de mogelijkheden.