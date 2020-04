D66: 'Realiseer meer islamitische begraafplaatsen in Breda'

BREDA - De huidige coronamaatregelen leiden tot veel zorgen bij Bredase moslims van Marokkaanse afkomst. Zij hebben vaak de wens om na hun dood begraven te worden in Marokko. Maar door de maatregelen zijn repatriëringsvluchten voor overledenen niet meer mogelijk. Als het aan de D66 en 50PLUS parij ligt gaat Breda zoeken naar mogelijkheden om meer islamtische begraafplaatsen te realiseren in de stad. Dan kunnen ook na de crisis moslims makkelijker kiezen om begraven te worden in Breda.

Veel Bredase moslims van Marokkaanse afkomst hebben de wens om in Marokko begraven te worden. Dat komt omdat voor moslims 'eeuwige grafrust' extreem belangrijk is. Het beeld bij veel van hen is dat dit in Nederland niet mogelijk is. Daarnaast speelt het gebrek aan kennis van de islamitische uitvaartrichtlijnen bij bestaande begraafplaatsbeheerders ook een rol. De huidige maatregelen leiden dan ook tot grote zorgen bij moslims. Zij zijn bang niet hun gewenste eeuwige rustplaats te kunnen krijgen.

Voor D66 en de 50PLUS partij is de situatie een aanleiding om het college vragen te stellen over het aantal islamitische begraafplaatsen in Breda. Zij willen graag dat ook na de crisis moslims makkelijker kunnen kiezen voor een begrafenis in Breda. "Ook los van deze huidige crisis willen Bredase moslims in de toekomst de mogelijkheid hebben om in hun geliefde Breda een laatste rustplaats te vinden. Mensen die hier geboren en getogen zijn maar ook mensen die later naar Breda zijn gekomen als (arbeids)migrant of vluchteling. Voor hen is het belangrijk dat dit volgens de islamitische richtlijnen mogelijk moet zijn waarbij het 'eeuwige' grafrecht gerespecteerd kan worden. We zullen dus als gemeente met het oog op de toekomst hier aandacht voor moeten hebben", schrijven zij aan het college.

In een aantal gemeenten in Nederland en België zijn hier al initiatieven toe ontplooid. Dat geldt onder andere voor Almere, Rotterdam, Bergen op Zoom en Nuenen. De partijen willen graag dat het college contact met hen opneemt om de mogelijkheden te bekijken. Momenteel is in Breda begraafplaats Zuylen beschikbaar voor islamitische Bredanaars om er hun laatste rustplaats te vinden, maar volgens de partijen spelen er een aantal 'praktische zaken die een drempel vormen.'