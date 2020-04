Politieke partijen eisen snelle oplossing voor overlastgevende zendmast met dieselaggregaat

BREDA - Een zendmast met een dieselaggregaat zorgt voor flinke overlast in de Generaal Maczekstraat. Omwonenden zijn boos over het lawaai en de stank, maar ook over de gang van zaken. Zij konden namelijk tot eind april bezwaar maken tegen de komst van de tijdelijke zendmast, maar weken voor die termijn verliep stond de zendmast er ook. Dat is ook bij de lokale politiek niet in goede aarde gevallen. Zij eisen een snelle oplossing, en verheldering over de gang van zaken.

"Al voor het eind van de bezwaarperiode stond de mast er", zo opent GroenLinks de brief die zij naar de raad sturen. "Inmiddels horen we van omwonenden dat de mast alleen kan functioneren met een dieselaggregaat, die hen veel hinder bezorgt. Ook de Bredase SP fractie heeft onrust vanuit de samenleving opgevangen en wil zo snel mogelijk een oplossing. "Inmiddels hebben wij van omwonenden begrepen dat de Gemeente Breda en T-Mobile op zoek gaan naar een oplossing. Mooi. Zo wordt er gezocht naar een krachtige stroomaansluiting in de buurt zodat de aggregaat weg kan", aldus SP.

Toch hebben beide partijen een aantal vragen voor de raad. Zo vraagt de SP zich af wat er afgelopen dinsdag in het gesprek met omwonenden nu precies toegezegd is door de Gemeente Breda en T-Mobile met betrekking tot het vervangen van de dieselaggregaat voor een elektra-aansluiting. GroenLinks wil weten hoe het kan dat de mast er op vrijdag 3 april stond, terwijl omwonenden tot 26 april bezwaar kunnen maken.

Dit onderwerp staat op de agenda om vanavond tijdens de Debatraad besproken te worden.