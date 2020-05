Meivakantie, maar de speeltuinen zijn dicht: lokale politiek pleit voor 'speelstraten'

BREDA - De meivakantie is voor veel Bredase kinderen afgelopen vrijdag begonnen. Maar waar dat normaal dé tijd is om op vakantie te gaan of om te genieten van uitjes in de omgeving, is dat deze vakantie wel anders. Op vakantie gaan is immers niet mogelijk, en de vier grote speeltuinen in Breda zijn vanwege de coronamaatregelen dicht. De lokale politiek wil graag dat het college gaat kijken of die speeltuinen misschien toch gedeeltelijk open kunnen. Ook pleiten de partijen ervoor om sommige straten af te sluiten zodat spelen veiliger wordt.

Kinderen mogen van premier Rutte weer 'gewoon' buiten spelen. Sinds vandaag de nieuwe coronamaatregelen in zijn gegaan, mogen kinderen tot en met 12 jaar weer buiten spelen zonder afstand te houden. En dat is fijn, aangezien kinderen daar dankzij de meivakantie nu extra veel tijd voor hebben. Maar een goede plek om te spelen mist in veel gevallen, stellen vijf partijen.

Breda heeft vier speeltuinen waar toezicht aanwezig is. De speeltuinen liggen aan de Abeelstraat, Heuvelbrink, Ploegstraat en Somerweide. Maar vanwege het coronavirus zijn de speeltuinen tijdelijk gesloten. Hetzelfde geldt voor de grote binnenspeeltuinen in de omgeving. D66, PvdA, GL, Sp en Breda '97 willen graag dat het college onderzoekt of het mogelijk is om de speeltuinen die eigendom zijn van de gemeente weer gedeeltelijk het heropenen.

Ook willen de partijen graag weten of het mogelijk is om 'speelstraten' te creëren. Daarmee bedoelen de partijen dat bepaalde straten, in overleg met omwonenden, afgesloten zouden worden voor verkeer zodat kinderen er veilig kunnen spelen. Het is een idee wat door het gemeentebestuur van Amsterdam overwogen wordt. De partijen willen graag weten of het Bredase college hier ook mogelijkheden voor ziet. En het liefst zien de partijen dit deze meivakantie nog gebeuren.