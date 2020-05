Brabant presenteert nieuwe coalitie mét Forum voor Democratie

BREDA - Vier politieke partijen maken op 7 mei het nieuwe coalitieakkoord voor de Provincie Noord-Brabant bekend onder de naam: "Samen, Slagvaardig en Slim: Ons Brabant". Het gaat om VVD, Forum voor Democratie, CDA en Lokaal Brabant.

Eerder klapte de coalitie tussen VVD, CDA, PvdA, D66 en GroenLinks. Het CDA trok de stekker uit de samenwerking na druk vanuit de achterban om niet in te stemmen met de strenge stikstofregels voor boeren. Een krappe meerderheid van de Brabantse CDA-leden vind het nu, onder 'stevige randvoorwaarden', acceptabel dat hun partij een coalitie gaat vormen met Forum voor Democratie. Dat was gisteren de uitkomst van een online ledenraadpleging.

Dat betekent dat Forum voor Democratie, de grote winnaar van de verkiezingen voor Provinciale Staten van een jaar geleden, voor het eerst in een provincie gaat meebesturen in een meerderheidscollege. Op 7 mei wordt het akkoord bekend gemaakt en worden meteen de beoogd gedeputeerden voorgesteld. De wens van de coalitiepartijen is om een week later, tijdens een Statenvergadering op 15 mei, het nieuwe college te installeren.

"We werken hard aan een veilige opzet voor zowel de presentatie als de Statenvergadering, in verband met de maatregelen rondom de coronacrisis. Dat maakt de praktische zaken wat moeilijker. Maar Brabant heeft juist nu een stabiele meerderheidscoalitie nodig die besluiten kan nemen, dus dit is een goed moment om van start te gaan", aldus formateur Alfred Arbouw.

Door de maatregelen rondom de coronacrisis krijgt de presentatie wat anders vorm dan gebruikelijk. Omdat maar een beperkt aantal mensen aanwezig kan zijn, wordt de presentatie live uitgezonden via een webcast op YouTube. Hierdoor krijgt heel Brabant de mogelijkheid mee te kijken en vragen te stellen aan de nieuwe coalitie.