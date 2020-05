Depla: 'Corona zal de komende jaren een deel van ons leven blijven'

BREDA - Volgens burgemeester Paul Depla moeten we de komende twee jaar nog leven met het coronavirus. "Het klinkt misschien hard, maar het is wel de realiteit."

Die woorden sprak de burgemeester uit tijdens de zevende livesessie op Facebook. "We zullen moeten accepteren dat we een risico kunnen lopen", zei Depla. "Een risicoloze maatschappij is er niet. Dat klinkt misschien hard, maar het is wel de realiteit." Volgens de burgemeester moeten we nu gaan kijken hoe we op een goede manier kunnen versoepelen, zonder dat de zorg overbelast raakt. "De echte crisis is pas voorbij als er een vaccin of medicijn is. Corona zal de komende twee jaar voor een deel ons leven blijven bepalen."

Tijdens de livesessie op Facebook konden kijkers hun vragen stellen aan burgemeester Paul Depla en wethouder Boaz Adank. Wij sommen een aantal vragen en antwoorden voor je op.

Het lijkt steeds drukker en drukker in de binnenstad te worden. Gaan we niet langzaam weer de verkeerde kant op?

"Wat je kunt constateren is dat we qua verspreiding van het virus de goede kant op gaan. Er is een behoorlijke afvlakking van het aantal mensen dat ziek is geworden. Op de top lagen er veertig mensen op de IC in Amphia, nu zijn dat er twaalf. In totaal werden er op de top 120 mensen verpleegd, nu 16. Maar dat wil niet zeggen dat we er al zijn. Het is dus zeker nog belangrijk om je aan de regels te houden. Houd afstand en blijf zoveel mogelijk thuis. Tegelijkertijd willen de winkels weer gaan draaien. En dat mag. We vinden het goed als mensen lokale ondernemers steunen. Maar let wel op maatregelen die er zijn genomen en ga niet met z'n allen tegelijk.

Het lijkt momenteel in de binnenstad drukker doordat veel mensen buiten in de rij moeten wachten. Ondernemers laten maar een bepaald aantal klanten tegelijkertijd binnen. De rest staat buiten te wachten. Daardoor zijn de straten gevulder dan een aantal weken geleden."

Met mijn hoofdactiviteiten kom ik niet in aanmerking voor de TOZO-regeling. Kom ik dat met mijn nevenactiviteiten wel?

"Je ziet de laatste tijd veel in de media dat het gaat over zogenaamde SBI-codes. Deze laten zien wanneer je wel of niet in aanmerking komt voor de TOZO-regeling. De afgelopen week zijn er weer een aantal codes toegevoegd, vooral voor nevenactiviteiten. Je kunt online gemakkelijk jouw code invoeren en kijken of je in aanmerking komt. Bevind je je in een grijs gebied? Dan moet daar specifiek naar gekeken worden."

Gaat de kermis door dit jaar?

"Ik ben bang van niet. We moeten even bekijken welke datum aan de kermis gehangen wordt. Tot 1 september mogen er in ieder geval geen evenementen plaatsvinden. Dus ik kan me voorstellen dat het organiseren van de najaarskermis lastig gaat worden. We weten nu gewoon nog niet wat voor activiteiten we daarna weer mogen hebben."

De Ikea is deze week weer geopend. Daar ontstonden afgelopen dagen grote rijen. Wordt daar wel gehandhaafd?

"Ikea heeft er destijds zelfstandig voor gekozen om de deuren te sluiten. Het is nooit verboden geweest voor hen om de deuren te openen. Het kabinet is daar heel specifiek in geweest. Sommige bedrijven mochten open, anderen niet. Nu Ikea weer open is, heeft het bedrijf een aantal maatregelen genomen. Zo zijn het speelparadijs en restaurant dicht. Ook mag maar een bepaald aantal mensen tegelijkertijd naar binnen en staat er op het parkeerdek steeds 1,5 meter aangegeven. Op het parkeerdek controleren we of mensen ook echt afstand houden. Zolang dat gebeurt, kunnen wij niet optreden.

Ik zit in een rolstoel. Het is voor mij daarom ook erg moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. Wordt er door de gemeente nagedacht over hoe dit moet?

"Op veel terreinen wordt momenteel nagedacht over wat een anderhalvemetersamenleving betekent. Ook voor mindervaliden moet gelden dat zij zich veilig kunnen voortbewegen."

Ik woon in een studentenhuis. Mag ik zonder problemen met mijn huisgenoten op het balkon of dakterras zitten?

"Wij verstaan onder huishouden een club mensen die samen onder één dak leeft. Dus dat is zowel een gezin als de studenten in één studentenhuis. Als je elkaar tegenkomt in gemeenschappelijke ruimten, kun je dus ook met elkaar op het balkon zitten. Maar wanneer je met diezelfde groep in het park gaat zitten ben je voor ons geen huishouden en moeten we optreden. Maar in een thuissituatie treden wij dus niet op."

Mijn huurbaas heeft laten weten ondanks de coronacrisis de huur maximaal te verhogen. Mag dat wel?

"Ja, dat mag. Gelukkig zie je wel dat veel huurbazen in deze tijd kiezen om iets anders te doen. Mocht je er niet aan uit komen dan adviseer ik om in gesprek te gaan met je huurbaas. Schuif de rekeningen niet voor je uit."