Coca cola steunt de Bredase Voedselbank met pallets frisdrank

BREDA - Coca cola gaat de Bredase voedselbank steunen. Zij zullen pallets frisdrank doneren voor in de pakketten voor de Bredase gezinnen die afhankelijk zijn van de voedselbank. De donatie kwam tot stand dankzij Peter Nuijten. Hij is grote leveranciers gaan benaderen met de vraag of zij de Bredase voedselbank willen steunen.

De voedselbank heeft het zwaar. Door de coronacrisis worden de rijen er alleen maar langer. Maar om voldoende pakketten te kunnen leveren, moet de voedselbank wel genoeg producten binnen krijgen. Dat gaat tot nu toe goed, mede dankzij de flinke donaties die de horeca heeft gedaan. Maar die extra voorraad raakt een keer op, stelt Peter Nuijten.

In samenwerking met raadslid Boi Boi Huong is Nuijten grote leveranciers gaan benaderen om de Bredase voedselbank te steunen. "Nee heb je, ja kun je krijgen", legt Nuijten uit. Coca cola heeft die steun toegezegd. Zij zullen pallets frisdrank doneren. Nuijten is bijzonder blij met de toezegging. "Dit is een mooi gebaar. Coca Cola zegde als eerste toe. De rest volgt nu vast ook wel", verwacht hij.

Gemeenteraad

Lijst Huong kaartte de situatie van de voedselbank afgelopen week ook aan in de gemeenteraad. Het college van Breda heeft toegezegd de voedselbank te steunen wanneer een tekort aan producten dreigt te ontstaan. Ook zal er gekeken worden of er een derde uitgiftepunt mogelijk is. Zo'n 1500 Bredanaars maken gebruik van de voedselbank.