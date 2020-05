Lokale politiek pleit voor pop-up terrassen bij de Haven en op het Kasteelplein

BREDA - Er wordt hard nagedacht over hoe de horeca moet overleven in een anderhalvemetersamenleving. Op terrassen bestaat bijvoorbeeld de mogelijkheid om te drinken en eten op anderhalve meter afstand van andere gasten. Maar dan is de capaciteit van een terras wél een stuk kleiner dan normaal. D66 en de VVD pleiten daarom voor pop-up terrassen op plekken die nu leeg zijn, zoals een stuk rondom de Haven en op het Kasteelplein.

Er zijn genoeg plekken in Breda te bedenken waar normaal geen terrassen staan, maar wel ze wél goed zouden passen. Bijvoorbeeld op het Kasteelplein, op het Stadserf, de Haagse Markt of zelfs op parkeerplaatsen. Als het aan D66 en VVD ligt gaat de gemeente onderzoeken of het mogelijk is om op deze plekken pop-up terrassen te realiseren. Daar zouden horecaondernemers dan gebruik van kunnen maken om hun gasten te kunnen bedienen op de gepaste anderhalve meter afstand.

Capaciteit

Het is goed in te beelden dat terrassen binnenkort weer open kunnen. Tafels zijn immers ver uit elkaar te zetten, waardoor de anderhalve meter afstand in stand blijft. En omdat het in de buitenlucht is, is de kans op besmetting dan klein. Maar wanneer het zo ver is, hebben horecaondernemers nog steeds een groot probleem. De terrassen worden dan immers een stuk kleiner. Dus dat betekent dat minder Bredanaars een plekje kunnen vinden én dat de inkomsten van de ondernemers achterblijven. Door tijdelijk op meer plekken in de stad en dorpen terrassen toe te staan, kan de capaciteit van de terrassen op peil blijven.