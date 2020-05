VVD: 'Voorkom brandstichting in Bredase zendmasten '

BREDA - Al weken wordt Nederland geteisterd door mensen die brandstichten in zendmasten. Zij doen dit uit protest tegen 5G. Sinds vorige week is het 5G netwerk van Vodafone beschikbaar in delen van Breda. Als het aan de lokale VVD ligt, gaan de gemeente actief aan de slag met het beveiligen van Bredase zendmasten om brandstichting te voorkomen.

Op meerdere plaatsen in Nederland zijn zendmasten al opzettelijk in brand gestoken. Deze week was het ook weer raak in Den Haag. De brandstichters proberen met hun acties de uitrol van het 5G netwerk tegen te houden. Rondom de uitrol van dat netwerk is veel discussie. Zo stelt de actiegroep Stop5G dat Nederlanders de dupe zullen zijn van de straling. Die actiegroep hoopt via een gang naar de rechter de uitrol tegen te gaan. Zij zijn fel tegen de brandstichting in de masten. Maar sommige mensen die hun argumenten tegen het 5G netwerk steunen, kiezen er toch voor om het heft in eigen hand te nemen en brand te stichten.

De branden in zendmasten zijn erg problematisch. Zo zijn de kosten voor het vervangen van een zendmast hoog. Bovendien kunnen ook omwonenden er last van ervaren, stelt de VVD. "Bijna alle zendmasten die in brand worden gestoken zijn geen 5G masten, maar conventionele masten. Veel mensen zijn op dit moment afhankelijk van deze masten om met een goede internet- en telefoonverbinding thuis te werken. Het mag toch niet zo zijn dat Bredanaars hierdoor niet meer in staat zijn om fatsoenlijk thuis te werken."

De lokale VVD wil weten wat het college doet in Breda om brandstichting in zendmasten te voorkomen. De partij wil graag zien dat de risico's in kaart worden gebracht en dat de meest kwetsbare zendmasten beveiligd worden door middel van verlichting, cameratoezicht en politiecontroles.