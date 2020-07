Jongeren met burgemeester Depla in gesprek over impact coronacrisis

BREDA - Achttien jongeren gingen woensdag met burgemeester Paul Depla in gesprek over de impact van corona. Deze bijeenkomst was een kick-off voor een aantal 'Toekomststoelpicknicksessies' die deze zomer gaan plaatsvinden.

Achttien jongeren verzamelden zich woensdag op het stadhuis voor een gesprek met burgemeester Depla. Gezamenlijk spraken zij over de impact die corona op hun leven heeft. Verschillende onderwerpen kwamen aan de orde. Zo werd onder andere nagedacht over hoe in Breda de anderhalvemetersamenleving het beste ingericht kan worden.

Jongeren deelden waar ze zich het meeste zorgen over maakten en wat voor effect dat op hen had. “Het is belangrijk om de kwetsbare groepen te beschermen", zei een van de jongeren. Toch is er ook veel opluchting nu er steeds meer versoepelingen komen. “ Voor de jongeren heeft de coronacrisis een enorm grote impact gehad", zei burgemeester Depla. "Ze kregen veel restricties ten opzichte van de risico’s die ze zelf liepen en vormden. Ik heb er groot respect voor hoe ze hier mee om zijn gegaan."

Toekomststoel



Deze bijeenkomst met burgemeester Depla was een kick-off voor een aantal Toekomststoelpicknicksessies die deze zomer gaan plaatsvinden met jongeren. De Toekomststoel staat symbool voor jonge mensen tussen 4 tot 18 jaar als serieuze gesprekspartner. Met de Toekomststoel geeft Gemeente Breda de jeugd een bijzondere plek in het nadenken over de toekomst van Breda en over hun eigen toekomst.