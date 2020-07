Oscar is de 19-jarige afdelingsvoorzitter van de SP: 'Je hoeft niet oud te zijn om te zien dat er dingen mis gaan'

BREDA - Vorige week maakte de SP Breda bekend een nieuw bestuur te hebben. De meest opvallende aanstelling was zonder twijfel die van Oscar van Raak. De 19-jarige student werd door de leden gekozen als de nieuwe afdelingsvoorzitter. Wij stelden hem vijf vragen.

Oscar, kun je je zelf eens introduceren? Wie is Oscar van Raak?

Ik ben Oscar, 19 jaar oud en wonende te Breda. Ik woon al mijn hele leven in hetzelfde huis in de Haagse Beemden en voel mij daar ook het meeste thuis. Tegenwoordig ben ik vanwege mijn studie ook veel in Tilburg te vinden.



Twee jaar geleden rondde ik de middelbare school af aan het Stedelijk Gymnasium en sindsdien studeer ik in Tilburg aan hun mooie universiteit. Dat begon met een jaartje bestuurskunde en is sinds een jaar aangevuld met de studie rechtsgeleerdheid, waar ik het ook prima naar mijn zin heb! In de uurtjes naast mijn studie doe ik hier en daar nog wat vrijwilligerswerk, én zit ik dus bij de SP.

Hoe kwam je bij de SP terecht?

Net voor de verkiezingen in 2017 meldde ik mij aan bij de SP. Vanuit thuis had ik altijd al een grote interesse in politiek en die werd in het bijzonder aangewakkerd door de verkiezingen destijds.

Wat mij heeft aangetrokken tot de SP is haar werkwijze. De SP staat altijd klaar om met mensen te knokken voor onze standpunten. Dat doen we niet alleen in de raad, maar juist ook op straat. Daar halen we onze ideeën op, omdat de inwoners van een wijk of buurt wat ons betreft het beste weten wat er speelt.

Dit atypische links gecombineerd met het lef om waar nodig een conservatievere jas te dragen is iets wat mij aanspreekt. Niet van boven naar beneden orders uitblaffen, maar zij aan zij met een alternatief komen op ons huidige systeem. Dat huidige systeem van ieder voor zich, laat zijn houdbaarheidsdatum zien en vraagt om een alternatief. Een alternatief dat de SP altijd al heeft geboden.

Je bent nu afdelingsvoorzitter. Wat houd die rol precies in?

Binnen de SP is een afdelingsvoorzitter politiek eindverantwoordelijk voor alles wat er binnen de afdeling gebeurd. Dat gaat van het doen en laten van de fractie in de gemeenteraad tot het verspreiden van flyers in de brievenbussen van Breda.

Bovendien vertegenwoordigt een afdelingsvoorzitter alle leden uit zijn omgeving bij de landelijke partij. Om een voorbeeld te geven: ik word namens hen naar de partijraad gestuurd en ik mag namens hen het woord voeren op de landelijke congressen.

Ik heb het prima naar mijn zin in deze rol en heb het voorrecht om met leuke en bevlogen mensen te mogen werken. Naast het serieuze dat we doen, is er binnen mijn partij gelukkig ook nog een hoop ruimte om met elkaar te lachen.

Veel mensen zullen denken: Ben je daar als 19-jarige niet te jong voor? Wat antwoord jij daarop?

Haha, het klopt zeker dat veel mensen dat denken! Als iedereen een euro zou krijgen voor elke keer dat ik te horen kreeg dat ik misschien te jong zou zijn, dan zou mijn partij bij wijze van spreken niet meer nodig zijn.



Ik zie zelf om me heen dat politiek niet altijd voor iedereen even interessant of toegankelijk is. Het stereotype bestaat uit oudere heren en dames, die in hun wekelijkse praatclub in vol driedelig pak jong en oud opleggen wat zij het beste voor hun vinden. Je hoeft niet heel oud te zijn om te zien dat dit niet altijd even goed werkt.

Je hoeft ook niet zo heel oud te zijn om te zien dat er zaken in onze wereld en onze stad mis gaan, niet kloppen, of onrechtvaardig zijn.

Ik ben er daarom heilig van overtuigd dat jongeren een veel grotere rol in de politiek moeten nemen. Het is onze toekomst waar ze mee spelen, maar het is ons die ze vaak het minst serieus nemen. Dat politieke gat en mankement geeft mij in ieder geval energie en strijdbaarheid. Dat is waarom ik me gekandideerd heb, en dat is waar ik aan wil werken.

Wat hoop jij met de SP te bereiken in het komende jaar?

Ik denk dat we nu een hele stabiele club hebben in Breda. Dat laten en lieten we zien door continu de straat op te gaan, met inwoners in gesprek te blijven en in de raad een kritische en leidende oppositiestem te vertolken.

Het is echter niet mijn taak om het hele jaar door andere mensen of partijen af te zeiken. Hoe tenenkrommend het ook klinkt, ben ik er om mensen te verbinden, leden te enthousiasmeren en onze partij vooruit te brengen. Ik zal heel voldaan zijn als ik daar landelijk en lokaal in slaag.

Waar zie jij jezelf over 5 jaar?

Ik hoop nog altijd te vinden in Breda, en ik hoop afgestudeerd! Aan het eind van de dag ben ik ook maar een gast in een bloemetjes t-shirt die het af en toe veel te leuk vind om zijn mening te geven. Wie weet of daar in de politiek nog ruimte voor is.

Ik doe gelukkig nog een studie die ik razend interessant vind, waar ik ook maar al te graag een toekomst in zie.