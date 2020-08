Overlast in Schorsmolen: 'Maak parkeren in garages aantrekkelijker'

BREDA - Inwoners van de wijk Schorsmolen zijn de vele auto's in hun wijk beu. Vooral op zaterdagavond kiezen veel bezoekers van het uitgaansgebied ervoor om hun auto in de wijk te parkeren. En dat gaat gepaard met veel overlast. De VVD wil dat de gemeente het probleem aanpakt. Eén van de opties is het aantrekkelijker maken van de parkeergarages.

Wie op zaterdagavond Breda bezoekt, zal geneigd zijn om zijn auto niet in een parkeergarage maar in een wijk te zetten. In de wijken is parkeren van 22.00 uur namelijk gratis. Dat terwijl het tarief in een parkeergarage doorloopt. Bewoners van Schorsmolen zijn daar de dupe van. Zij hebben vaak last van de luidruchtige stappers die hun auto in de wijk parkeren.

De lokale VVD wil dat het probleem wordt aangepakt. De fractie vindt dat het aantrekkelijker zou moeten zijn om je auto in een garage te parkeren. Zo zou Breda stappers actiever moeten informeren over de mogelijkheid om in een garage te parkeren. Ook zouden andere maatregelen een oplossing kunnen zijn. Zo stelt de VVD een 'staptarief' voor. Bezoekers van het uitgaansgebied zouden dan een gereduceerd tarief betalen om hun auto in de nachtelijke uren in een parkeergarage te parkeren.