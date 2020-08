Enthousiasme over SummerviBes is groot, lokale politiek ziet vervolg wel zitten

BREDA - Honderden kinderen genoten in de zomervakantie iedere week weer van de activiteiten van SummerviBes. Het zomerprogramma dat gepaard ging met diverse 'vakantiestraten' verspreid over de stad kan rekenen op enthousiasme van de lokale politiek. VVD, PvdA en D66 zien graag een vervolg.

Voetballen, skaten, tennissen, DJ les of knutselen. Het is slechts een kleine selectie van de activiteiten waaraan Bredase kinderen deze zomer konden deelnemen via SummerviBes. Wekelijks schreven honderden kinderen zich in, en het gebeurde ook regelmatig dat activiteiten vol zaten. Het zomerprogramma kan dus een succes worden genoemd. "Wij concluderen dat er zeker behoefte was aan zomeractiviteiten in de wijken van Breda", stellen PvdA, D66 en VVD in een brief aan het college.

De partijen verwachten dat de behoefte aan activiteiten in de zomer in eigen stad gaat blijven bestaan, en willen graag dat er gekeken wordt naar de mogelijkheid om Summervibes een vervolg te geven. Zij willen dan ook graag weten hoe het college terugkijkt op de activiteiten en de vakantiestraten, en wat de activiteiten gekost hebben.

Over Summervibes

SummerviBes Breda organiseerde overal in de stad en in de verschillende wijken allerlei activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen. Kinderen konden samen met andere kinderen sporten, chillen, muziek maken of creatief zijn. Meestal gratis en soms tegen betaling van een kleine bijdrage. Er waren activiteiten voor alle kinderen in de leeftijd van 6 t/m 12 jaar en voor jongeren van 13 t/m 18 jaar. Voor de jongeren boven de 12 jaar was er naast sport ook een stedelijk aanbod waarbij muziek en water centraal staan.