Wethouders bezoeken de Rith vanwege leefbaarheid: 'Enthousiaste en kritische bewoners'

BREDA - wethouders Greetje Bos en Mirjam Haagh bezochten woensdag al fietsend De Rith. Het belangrijkste thema van de fietstocht was de handhaving en leefbaarheid in het buitengebied. Drugs- en afvaldumping, inbraken, illegaal kamperen, buggy’s die crossen, hardrijden, verlies van natuurwaarde en verdwijnen van het Brabants landschap staan in deze gebieden centraal.

Buurtbewoners van de Rith zetten zich massaal in voor afvalopruimacties, hangen mezenkastjes op ter bestrijding van de processierups en zien toe op herstel van de eeuwenoude Rode Beukendreef. Dit alles werd dan ook besproken met de wethouders.

Ook werden er een aantal positieve punten besproken, zoals koe Nora die 200.000 litermelk heeft gegeven en het verhaal over een oud officier die op de zolder 'woont' van Huize Hazard.