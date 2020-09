VVD: 'Verhuur leegstaande hotelkamers aan studenten die woonruimte zoeken'

BREDA - Het is geen geheim dat de overnachtingsbranche het op dit moment zwaar heeft. Steeds minder toeristen blijven vanwege het coronavirus overnachten in Breda. Ook is het aantal zakelijke gasten en evenementen enorm gedaald. ''We zien ook ieder jaar opnieuw dat (nieuwe) studenten moeite hebben om aan een woning te komen'', aldus VVD Breda, dat denkt voor beide partijen de oplossing te hebben.

''Studenten die op dit moment moeite hebben met het vinden van een kamer zouden een aantal maanden in hotelkamers kunnen wonen'', aldus VVD Breda. ''Hierdoor kunnen hotels hun bezetting opschroeven en kunnen ze speciale prijzen maken voor studenten met verminderde service, zoals het schoonmaken van de kamers.''

Hier zou het college volgens de Bredase VVD een rol in kunnen spelen. Bijvoorbeeld door afspraken te maken over de toeristenbelasting met de hotelbranche op het moment dat kamers tegen een gereduceerd tarief voor een bepaalde periode aan studenten worden aangeboden. ''Zo is het voor de hotelbranche mogelijk om een nieuwe vorm van inkomsten te genereren en kunnen we ervoor zorgen dat er meer studenten in onze mooie stad kunnen wonen.' De hoteliers die wij hebben gesproken waren zelf ook geïnteresseerd in dit voorstel.''

Gemeenteraad

VVD Breda gaat donderdag een drietal vragen hierover stelen tijdens de gemeenteraadsvergadering . Zo wil de partij weten hoe het college tegenover het tijdelijk onderbrengen van studenten in hotels staat, of het college in gesprek wil gaan met de belangorganisaties van studenten en hotels en of ze bereid zijn af te zien van toeristenbelasting.