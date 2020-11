Depla over illegale feesten: ‘Jongeren brengen een groot offer’

BREDA - In een Live-sessie op Facebook is burgemeester Paul Depla woensdagavond ingegaan op vragen vanuit Bredanaars. De vragen gingen onder andere over corona en vuurwerk. Wij zetten een aantal van de vragen en antwoorden op een rijtje.

Er is de laatste tijd veel te doen geweest over illegale feestjes in de coronatijd. Daarom zitten velen ook met de vraag: moet er niet harder worden opgetreden tegen deze feestvierders? Ze overtreden immers de regels waar anderen zich wel aan moeten houden, maar komen er uiteindelijk vaak nog ‘goed’ mee weg. Burgemeester Paul Depla begrijpt deze gedachten bij mensen, maar heeft ook begrip voor de jongeren. ‘’Jongeren moeten deze tijd veel opgeven en dit is voor hen ook lastig’’ en ‘’We zijn snel geneigd naar anderen te wijzen, maar moeten vooral naar onszelf kijken’’, liet de burgemeester onder andere weten.

Burgemeester Depla, hoe kijkt u terug naar de afgelopen periode met de coronaperikelen en nieuwe maatregelen?

‘’Helaas stijgt het aantal besmettingen in heel Nederland nog steeds. En dan geldt ook voor Breda, er zijn hier meer dan 5000 besmettingen geconstateerd in de afgelopen twee á drie weken. We hoopten dat het de afgelopen weken af zou zwakken. En dan heb je nog de toenemende druk in de ziekenhuizen. Meer mensen worden opgenomen en komen op de IC. Ook wordt er afgeschaald en kunnen bepaalde operaties niet doorgaan. Dus in dat kader is het een beetje somber. Tegelijkertijd zie je mooie dingen. Je weet dus dat er in de zorg handen tekort zijn en dan gaat de horeca daar helpen. Zij moeten dicht en via horecagelegenheden en Surplus wordt er dan gekeken of ze iets in de zorg kunnen betekenen. Dat vind ik mooi en dat maakt me blij.’’

Er zijn de laatste tijd ook veel illegale feesten geweest. Moet er niet strenger worden opgetreden tegen zo iets?

‘’Nou, het is ook wel lastig, je kunt niet veel meer doen. Het is dan ook een groot offer wat jongeren moeten brengen. Toen ik een jaar of 19 was ging ik ook graag naar de kroeg, sprak ik met vrienden af en ging ik lekker sporten. Dat kan in deze tijd allemaal niet, dus daar moeten we ook begrip voor hebben. Dat je nogal wat vraagt van jongeren. Ik vind sowieso dat we niet steeds naar elkaar moeten wijzen, maar naar onszelf moeten kijken. We zijn geneigd naar de ander te wijzen, maar als we ons allemaal aan de regels houden is het het beste.’’

Hoe zijn de regels voor het sporten nu?

‘’Als je onder de 18 jaar bent zijn er geen grenzen getrokken. Je mag sowieso gewoon trainen, maar er zijn geen wedstrijden. Bij senioren geldt de regel; houd anderhalve meter afstand. Dit mag in groepjes van twee. Dat er dan een grotere groep ontstaat op een veld die een balletje overschieten, dat kan. Maar het is wel zo dat het gericht blijft op die groepjes van twee, anderhalve meter afstand en geen relatie met andere groepjes. Dan zou de groep namelijk weer te groot worden.”

Komt er ook een avondklok in Breda?

‘’Laten we niet speculeren over wat er kan komen. Laten we er alles aan doen om de curve van besmettingen naar beneden te krijgen. Hiermee kunnen we ook de druk op ziekenhuizen verlagen. Laten we ons aan de regels houden. De toekomst laat zich moeilijk voorspellen. Zorg dat je gewoon doet wat er nu gevraagd wordt. Zulke ingrijpende beslissingen als een avondklok worden alleen genomen als het strikt noodzakelijk is.’’

Is de coronacrisis niet een periode om met een totaal vuurwerkverbod te komen, iets waar al langer over gesproken wordt?

‘’Ik snap de vraag, er zijn veel mensen die er juist naar uitkijken, maar ook mensen die het niet prettig vinden. Iedereen denkt er over na. We hebben er in de gemeenteraad veel over gesproken, maar nu komt er iets bij. Je wilt aan de ene kant het vreselijke jaar 2020 wegknallen en achter je laten. Maar je hebt ook de zorg dat er iets misgaat. Zoals handhavers die worden aangevallen en verwondingen door vuurwerk. Dat kan het ziekenhuis nu niet aan. Dus snap ik ook dat alle burgemeester vragen om voor één jaar het vuurwerk te laten liggen. We weten één ding zeker, hoe goed iedereen het ook bedoelt, met vuurwerk krijg je altijd ongelukken. Het is nu aan de Tweede Kamer. We zullen dit af moeten wachten.’’