D66 Breda: ‘Zorg dat op alle nieuwe bedrijfshallen zonnepanelen komen te liggen’

BREDA - De gemeente Breda zit net zoals Nederland en de wereld midden in de energietransitie. ‘’De komende jaren moeten we nog flink wat energie besparen en duurzame energie opwekken’’, zegt Joek van Pul van D66 Breda. Belangrijk hierin is het opwekken van zonne-energie door middel van zonnepanelen. ‘’We zien veel kansen om in Breda de daken van bedrijven vol te leggen met zonnepanelen’’, aldus Van Pul.

Ook in Breda is zonne-energie van groot belang, zo is op 10 oktober het manifest ‘De Kracht van Zon’ ondertekend. Hierin benadrukken diverse energiecoöperaties, de gemeente Breda en woningbouwverenigingen het belang van opwekking door zonne-energie.

Om het benodigde aandeel zonne-energie te halen is veel ruimte nodig. ‘’Veel inwoners hebben al zonnepanelen op hun dak gelegd of zijn het van plan’’, zegt Van Pul. ‘’Maar met alleen zonnepanelen op daken van huizen gaan we er niet komen. Grote locaties in de buitenruimte die niet of tijdelijk niet te gebruiken zijn voor andere doeleinden kunnen geschikte locaties vormen voor grootschalige zonneprojecten. Zoals de Bavelse Berg, geluidswallen langs snelwegen en de Zonnewijde.’’

Rekening houden met zonnepanelen bij ontwikkeling

Volgens D66, PvdA en VVD kan het niet zo zijn dat er anno 2020 nog grote bedrijfshallen gebouwd worden als daar geen zonnepanelen op kunnen komen te liggen. ‘’Wij vragen ons af wat Breda al doet en wil doen om een stevigere bijdrage te leveren aan het opwekken duurzame energie’’, zegt Van Pul. Hiernaast wil D66 van het college een inzicht in wat er de laatste jaren al gebeurd is op dit vlak. Ook wil de partij weten of ze zonnepanelen verplicht kunnen stellen bij nieuw te ontwikkelen bedrijventerreinen en het college zelf nog anderen manieren ziet om zo’n terrein toekomstbestendig te maken.